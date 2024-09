Pour Paul McNamee, ancien numéro 1 mondial en double, il n’y a désor­mais plus aucun doute.

Récemment inter­rogé sur l’iden­tité du meilleur joueur de l’his­toire, l’Australien a expliqué que la récente médaille d’or remporté par Novak Djokovic aux Jeux Olympiques de Paris avait défi­ni­ti­ve­ment clos le débat.

« Il faudra 20 ans pour qu’un joueur comme Alcaraz batte le record de Novak en Grand Chelem – ce n’est pas impos­sible, mais c’est peu probable. Dans vingt ans, on parlera donc de Novak comme du plus grand joueur de tous les temps. Oubliez toutes les affi­nités person­nelles, sa biogra­phie est la plus grande. Personnellement, je n’ai jamais dit qu’il était le plus grand avant les Jeux olym­piques, je disais que tout le monde devait d’abord terminer sa carrière, mais l’or aux Jeux olym­piques a déjà cimenté le statut de Novak. C’est un énorme succès, non seule­ment en raison de l’or, mais aussi de la façon dont il l’a obtenu – il a joué un match fantas­tique contre un joueur de tennis excep­tionnel comme Alcaraz. »