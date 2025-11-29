Même Daniil Medvedev peut faire dans la langue de bois.
D’ordinaire si naturel voire brut de décoffrage face à la presse, le Russe a fait preuve d’énormément de prudence alors qu’il était interrogé par Match TV sur sa participation aux Trophées de Palmyre du Nord, un tournoi exhibition prévu du 29 et 30 novembre à Saint‐Pétersbourg.
Une retenue certainement liée à la controverse que suscite cet évènement, financé par Gazprom, la société russe accusée de financer la guerre contre l’Ukraine.
« Il y a plusieurs raisons à ma participation. Je ne suis pas allé à Saint‐Pétersbourg depuis longtemps, depuis 2020. Je suis heureux d’y revenir, c’est l’une des plus belles villes, sinon la plus belle. Je vais essayer de jouer de mon mieux, malgré le statut du tournoi. Je m’y suis préparé comme s’il s’agissait d’un Grand Chelem, en particulier pour les matchs en simple contre Griekspoor et Bublik, car je les ai battus cette année. Oui, nous allons jouer de manière non officielle, mais je vais essayer de les battre. J’espère jouer un bon tennis et que le public appréciera. »
