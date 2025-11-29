Même Daniil Medvedev peut faire dans la langue de bois.

D’ordinaire si naturel voire brut de décof­frage face à la presse, le Russe a fait preuve d’énor­mé­ment de prudence alors qu’il était inter­rogé par Match TV sur sa parti­ci­pa­tion aux Trophées de Palmyre du Nord, un tournoi exhi­bi­tion prévu du 29 et 30 novembre à Saint‐Pétersbourg.

Une retenue certai­ne­ment liée à la contro­verse que suscite cet évène­ment, financé par Gazprom, la société russe accusée de financer la guerre contre l’Ukraine.

« Il y a plusieurs raisons à ma parti­ci­pa­tion. Je ne suis pas allé à Saint‐Pétersbourg depuis long­temps, depuis 2020. Je suis heureux d’y revenir, c’est l’une des plus belles villes, sinon la plus belle. Je vais essayer de jouer de mon mieux, malgré le statut du tournoi. Je m’y suis préparé comme s’il s’agis­sait d’un Grand Chelem, en parti­cu­lier pour les matchs en simple contre Griekspoor et Bublik, car je les ai battus cette année. Oui, nous allons jouer de manière non offi­cielle, mais je vais essayer de les battre. J’espère jouer un bon tennis et que le public appréciera. »