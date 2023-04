Le clan Zverev semble avoir du mal à digérer l’at­ti­tude de Daniil Medvedev en huitièmes de finale à Monte‐Carlo la semaine dernière.

Alexander Zverev n’avait pas mâché ses mots après sa défaite face au Russe, avec qui la poignée de main fut glaciale : « C’est l’un des joueurs les moins fair‐play au monde. Je suis extrê­me­ment déçu de lui en tant qu’athlète ».

Au cours d’une inter­view accordée à Eurosport Allemagne, le frère du 16e mondial, Mischa Zverev, critique à son tour les « facé­ties » de Medvedev durant cette fameuse rencontre.

« Le règle­ment comporte de très nombreuses zones d’ombre. Le livre des règles de l’ATP ne dit pas, par exemple, qu’il ne faut pas retirer inten­tion­nel­le­ment le poteau du filet (voici en vidéo le geste de Medvedev, ndlr). Personne n’a jamais eu cette idée aupa­ra­vant. Ce n’est pas non plus une agres­sion, mais plutôt une manœuvre de diver­sion – avec l’idée, bien sûr, de déranger l’ad­ver­saire ou d’amuser le public, et de créer ainsi une atmo­sphère pour renverser le momentum. Et cela a juste­ment fonc­tionné. Bien sûr, Sascha a dit aussi qu’il ne devait pas se laisser distraire par cela (…) Les spec­ta­teurs peuvent trouver cela inté­res­sant et dire qu’il y a du diver­tis­se­ment ou de l’ac­tion dans le match. Mais en tant que profes­sionnel, je veux regarder le match. J’aime les beaux coups, pas quand quel­qu’un fait ses lacets 15 fois avant la balle de break, prend un temps mort médical ou chauffe le public. Ce sont des choses auxquelles je ne fais pas atten­tion et que je ne fais pas. Sacha pense pareil. Il veut jouer au tennis et gagner en jouant. »