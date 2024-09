Mischa Zverev, le frère d’Alexander, qui fait partie de son équipe, a récem­ment donné une inter­view à Eurosport pour faire le point sur la situa­tion de son frère et rebondir sur les propos de Federer.

« Il y a beau­coup de gens, pas Roger, mais en général, qui disent ou écrivent constam­ment quelque chose. Il ne faut pas oublier : il est numéro deux, et il peut aussi devenir numéro un. Il fait très bien ce qu’il fait. Bien sûr, Roger a raison, comme beau­coup d’autres, lors­qu’il dit qu’il existe des situa­tions dans lesquelles on peut jouer ou agir diffé­rem­ment. Mais quand on regarde en arrière, chaque joueur sait quelque chose sur lui‐même ou sur quel­qu’un d’autre qu’il aurait pu faire mieux, qu’il gagne ou perde. Nous savons quoi faire. Sascha le sait, l’équipe le sait. Jusqu’à présent, tout le monde est sur la bonne voie, il n’y a certai­ne­ment pas de panique ou quoi que ce soit d’autre. Tout est en ordre. »