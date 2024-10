Après avoir déclaré qu’il aurait aimé entraîné Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou a révélé l’as­pect sur lequel l’homme aux 24 titres du Grand Chelem aurait pu, selon lui, progresser.

« Même si c’est diffi­cile à dire, parce qu’il est le plus grand de tous les temps, je pense qu’il y a un aspect sur lequel il aurait pu mieux faire. Il n’est pas assez agressif dans son jeu. C’est proba­ble­ment le gars qui a couvert le terrain de la meilleure façon possible », a déclaré le coach fran­çais dans des propos accordés à Talking Tennis et rapportés par The Sport Rush.