Interrogé sur sa vie après le tennis, qui débu­tera le 24 novembre après les phases finales de la Coupe Davis, Rafael Nadal a avoué ne pas vouloir y penser tout de suite.

« Ce sera un grand chan­ge­ment dans ma vie. J’ai besoin de temps pour décider de ce que je veux faire à l’avenir. Depuis que je suis enfant, je vis comme un athlète profes­sionnel. Maintenant, je me concentre sur la prépa­ra­tion de la Coupe Davis et je profite de ces derniers mois en tant que profes­sionnel, je vais me préparer de la meilleure façon possible pour être compé­titif. Après cela, je ne veux pas me mettre la pres­sion et j’aurai juste besoin de temps pour réflé­chir », a déclaré la légende espa­gnole dans des propos rapportés par Punto de Break.