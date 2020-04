En marge de sa participation au tournoi virtuel de Madrid, Andy Murray s’est confié au site Internet de l’ATP où il a commenté la crise sanitaire du COVID-19. A l’instar de Rafael Nadal, le Britannique souhaite avant tout un retour à une vie normale : « Je suis sûr que tous les joueurs de tennis veulent reprendre le plus vite possible. Mais pour l’instant, ce n’est pas le plus important. Nous voulons, avant tout, retrouver une vie normale. Pouvoir sortir, aller voir des amis, au restaurant et avoir des libertés normales. Avec le temps, les choses permettront de voyager à nouveau et espérons-le, de faire du sport. La première chose est d’essayer de trouver un moyen d’arrêter la propagation du virus et ensuite, une fois que nous y serons parvenus, nous pourrons faire des choses plus normales. »

L’ancien numéro 1 mondial comprend l’attente autour du retour du sport professionnel : « Beaucoup de gens veulent regarder du sport à nouveau, il est évident que les athlètes et les joueurs aimeraient participer à des compétitions. Beaucoup de gens aiment regarder le sport parce que c’est divertissant et les gens apprécient. Quand on ne le voit pas pendant un certain temps, les gens réalisent à quel point ils aiment en faire et le regarder. Ce n’est pas parce que c’est difficile de ne pas faire du sport en ce moment qu’il faut accélérer les choses. Concentrons-nous avant tout sur un retour à une vie normale et espérons que tous les pays pourront régler le problème du virus correctement. »