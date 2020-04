Le fonds de soutien en faveur des joueurs moins bien classés n’en finit plus de faire réagir. Comme le rapporte SportKlub, Jan-Lennard Struff, 34e mondial, a approuvé cette idée et salué l’initiative de Novak Djokovic : « Pour l’instant, je n’ai pas de revenus, mais ces dernières années, je me suis bien débrouillé et j’ai réussi à économiser un peu d’argent. Je pense que c’est une très bonne idée d’aider financièrement les joueurs moins bien classés et c’est important que cette initiative vienne de Novak Djokovic. Cela montre que le Serbe veut s’occuper du reste des joueurs et c’est vital pour le fonctionnement de notre sport. »