Depuis un peu plus d’un an, Rafael Nadal a fait l’acquisition d’un sublime catamaran de 24m de long de la marque Sunreef Yachts. Il s’agit du modèle 80 Sunreef Power qui peut accueillir jusqu’à 12 personnes. Ce bateau a été entièrement customisé selon les goûts de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem et le nom « Great White » (Grand Blanc) a également été choisi par le Majorquin.

Interviewé le 5 octobre dernier par la chaîne Youtube de la marque Sunreef Yachts Official, Nadal n’a pas voulu s’expliquer sur le nom trouvé, estimant que cela relevait de la vie privée : « La signification du nom Great White est trop personnelle », a déclaré l’Espagnol.

Après une telle déclaration, toutes les hypothèses sont envisageables sur l’origine de ce nom, même les plus saugrenues…