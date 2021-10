Dans l’en­tre­tien accordé au maga­zine japo­nais, Rafael Nadal confirme qu’il réflé­chit déjà à sa retraite et notam­ment sur l’en­ga­ge­ment qu’il pourra avoir auprès des jeunes : « J’essaie de ne pas penser à mon âge autant que possible. Je pren­drai ma retraite si je ne me sens pas frais physi­que­ment et menta­le­ment. Je me rends compte aussi en ce moment à quel point j’aime le tennis et que j’ai un vrai privi­lège de pouvoir y jouer aussi long­temps. Après quand ma raquette sera rangée, je consa­crerai égale­ment plus de temps à ma fonda­tion, qui soutient les enfants écono­mi­que­ment défa­vo­risés. Mais la vérité est que je n’ai pas du tout peur de la vie sans tennis. »