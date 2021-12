Rafael Nadal n’a pas tardé à réagit au dèces de Manolo Santana. Il l’a fait à travers un message très sobre posté sur Twitter.

« Je viens d’ap­prendre la terrible nouvelle du décès de notre grand Manolo Santana. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans le passé : merci beau­coup pour ce que vous avez fait pour notre pays et pour avoir marqué le chemin de tant de personnes. Tu as toujours été une réfé­rence, un ami et une personne proche de tout le monde »