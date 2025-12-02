« Pour l’instant, rien de concret n’est prévu. Mais j’entrevois déjà des possibilités intéressantes. Ce serait bien si cela pouvait se faire », déclarait récemment Roger Federer, lors de son interview accordée au quotidien suisse, Tages‐Anzeiger, à propos d’une possible tournée d’exhibitions avec Rafael Nadal.
En marge de la cérémonie des awards AS du sport, l’homme aux 14 Roland‐Garros a évoqué ce projet avec prudence, mais sans fermer la porte à moyen terme.
🎾 @RafaelNadal, sobre volver a jugar con Federer— El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 1, 2025
🔜 « Si eso ocurriera será un poco más adelante. He estado un año sin jugar y necesitaré un tiempo de preparación »
👏 « En el futuro algo ocurrirá, ya hemos hablado vagamente de ello »
📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/1w28kpQiOt
« Je pense qu’à l’heure actuelle, si cela devait arriver, ce serait un peu plus tard. Je n’ai pas joué pendant un an et j’aurai besoin d’un temps de préparation. Je suis sûr qu’à l’avenir, si l’occasion se présente de nous amuser et de nous motiver pour un projet, et si une série de facteurs se réunissent pour le rendre possible, quelque chose se produira certainement. Nous en avons vaguement parlé dans le passé et nous verrons bien ce qui se passera à l’avenir. »,
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 08:17