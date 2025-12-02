« Pour l’instant, rien de concret n’est prévu. Mais j’entrevois déjà des possi­bi­lités inté­res­santes. Ce serait bien si cela pouvait se faire », décla­rait récem­ment Roger Federer, lors de son inter­view accordée au quoti­dien suisse, Tages‐Anzeiger, à propos d’une possible tournée d’ex­hi­bi­tions avec Rafael Nadal.

En marge de la céré­monie des awards AS du sport, l’homme aux 14 Roland‐Garros a évoqué ce projet avec prudence, mais sans fermer la porte à moyen terme.

« Je pense qu’à l’heure actuelle, si cela devait arriver, ce serait un peu plus tard. Je n’ai pas joué pendant un an et j’aurai besoin d’un temps de prépa­ra­tion. Je suis sûr qu’à l’avenir, si l’oc­ca­sion se présente de nous amuser et de nous motiver pour un projet, et si une série de facteurs se réunissent pour le rendre possible, quelque chose se produira certai­ne­ment. Nous en avons vague­ment parlé dans le passé et nous verrons bien ce qui se passera à l’avenir. »,