Ancien numéro 1 mondial et double vain­queur en Grand Chelem, à l’US Open 1972 et Roland‐Garros 1973, le Roumain Ilie Nastase s’est récem­ment exprimé dans les colonnes de Marca sur diffé­rents sujets dont son admi­ra­tion pour Manolo Santana, récem­ment décédé, ainsi que sur le fameux débat du meilleur joueur de l’histoire.

« Il est clair que si la ques­tion est de savoir qui a le plus de titres majeurs, la réponse est Nadal. Si nous parlons des meilleurs, il y a d’autres facteurs. Roger Federer a un talent impres­sion­nant… Mais il ne fait aucun doute que Rafa a 21 Grands Chelems et que Federer et Djokovic n’en ont pas. »