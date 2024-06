Absent des courts depuis plus d’un an et opéré du poignet il y a 10 mois, Nick Kyrgios, dans une récente inter­view accordée à Tennis Majors, a annoncé son retour à la compé­ti­tion le mois prochain.

L’Australien, qui sera présent à Wimbledon en tant que commen­ta­teur pour la BBC, a déclaré vouloir d’abord commencer par le double avant de s’ali­gner en simple.

« Je jouerai en double le mois prochain (sur le circuit ATP). Ce sera passion­nant. Je commen­cerai proba­ble­ment par là et, si tout va bien, je passerai en simple et je verrai ensuite combien de temps je vais rester sur ce circuit. La compé­ti­tion m’a manqué, entendre la foule, mes fans m’a manqué. Même les gens qui me détestent, ils me manquent, ils me manquent tous. J’ai hâte d’être de retour. »