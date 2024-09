Interrogé par nos confrères d’Ubitennis quelques jours après le sacre de Jannik Sinner à l’US Open, la légende du tennis italien, Nicola Pietrangeli, n’a pas tari d’éloges sur son jeune compatriote.

« Jannik Sinner est main­te­nant le plus fort de tous, les chiffres et le niveau de son tennis le disent, quand il se sent bien, il est imbat­table. Peut‐être que seul Carlos Alcaraz peut l’in­quiéter, pour les autres, je ne vois aucune chance. Dans les prochaines années, je prévois un duel avec l’Espagnol pour remporter les tour­nois les plus impor­tants. Les autres sont loin de son niveau, surtout main­te­nant que Djokovic, en raison de son âge, décline inévi­ta­ble­ment. J’aurais bien aimé voir Sinner affronter le Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic) à leur meilleur niveau, on aurait vu de belles choses. »