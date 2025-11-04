Engagé cette semaine sur l’ATP 250 d’Athènes, Novak Djokovic n’a certai­ne­ment pas fait le choix le plus cohé­rent en guise de prépa­ra­tion pour le Masters de Turin, à condi­tion évidem­ment qu’il y participe.

Pour le consul­tant d’Eurosport, Nicolas Mahut, fraî­che­ment retraitée, la program­ma­tion du Serbe n’est pas idéale en vue de performer sur le tournoi des maîtres.

« Je ne comprends, même si c’est sa famille qui orga­nise le tournoi, cette program­ma­tion du tournoi d’Athènes. Dans cette logique‐là, il fait Shanghai, il se prépare en indoor et fait le Rolex Paris Masters. Alors qu’Athènes c’est juste la semaine avant le Masters. Il fait du dépla­ce­ment et s’il va en finale, ça lui rajoute des matchs tous les jours parce le tournoi se termine juste la veille avant le début du Masters. Pour moi, dans cette projec­tion de jouer le Masters, cette program­ma­tion n’est pas très cohérente. »