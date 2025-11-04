Engagé cette semaine sur l’ATP 250 d’Athènes, Novak Djokovic n’a certainement pas fait le choix le plus cohérent en guise de préparation pour le Masters de Turin, à condition évidemment qu’il y participe.
Pour le consultant d’Eurosport, Nicolas Mahut, fraîchement retraitée, la programmation du Serbe n’est pas idéale en vue de performer sur le tournoi des maîtres.
« Je ne comprends, même si c’est sa famille qui organise le tournoi, cette programmation du tournoi d’Athènes. Dans cette logique‐là, il fait Shanghai, il se prépare en indoor et fait le Rolex Paris Masters. Alors qu’Athènes c’est juste la semaine avant le Masters. Il fait du déplacement et s’il va en finale, ça lui rajoute des matchs tous les jours parce le tournoi se termine juste la veille avant le début du Masters. Pour moi, dans cette projection de jouer le Masters, cette programmation n’est pas très cohérente. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 17:36