Dans la longue inter­view accordée à la télé­vi­sion serbe, Novak Djokovic a tenu à préciser les choses concer­nant les moments de sa carrière qui reste­ront gravés dans sa mémoire avec une mention spéciale pour Wimbledon.

« Je suis juste tombé amou­reux de l’herbe verte, des maillots blancs, de cette histoire que l’on peut ressentir, c’est quelque chose qu’aucun autre tournoi n’a. C’est pour­quoi il s’agit de l’événement le plus impor­tant de l’histoire du tennis. Si je devais citer un tournoi, c’est Wimbledon qui est mon préféré et ce même si à l’Open d’Australie, j’ai des résul­tats légè­re­ment meilleurs. En 2011, j’ai y gagné mon premier titre face à Nadal mais je dois préciser que mon titré préféré reste mon premier US Open face à Roger Federer. Il était très agressif et jouait le meilleur tennis. Dans ce match‐là, si je suis resté calme, c’est ce qui a fait la différence »