Battu dès le premier tour de l’ATP 500 de Doha par Matteo Berrettini, Novak Djokovic n’a pas pu compter sur le soutient et les conseils de son coach, Andy Murray.

Interrogé avant la rencontre à propos de la suite de leur colla­bo­ra­tion, le Serbe a confirmé l’in­for­ma­tion selon laquelle elle allait conti­nuer jusqu’à au moins Roland‐Garros.

« Nous avons eu une discus­sion après l’Open d’Australie et nous avons réfléchi à la période que nous avons passée ensemble. Nous avons convenu qu’il allait prendre le temps de réflé­chir, de parler avec les membres de sa famille et de voir s’il déci­dait de conti­nuer à travailler. J’ai exprimé mon désir de pour­suivre la colla­bo­ra­tion avec lui et je suis très heureux qu’il ait accepté. La durée de notre colla­bo­ra­tion est indé­ter­minée, mais nous nous sommes mis d’ac­cord sur le fait qu’il y aura proba­ble­ment des tour­nois aux États‐Unis et sur terre battue. Nous verrons ensuite comment les choses se passent. »