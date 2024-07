Absent pendant de longs mois suite à une opéra­tion du coude, Pablo Carreno Busta peine à revenir alors qu’il vient de déclarer forfait à la dernière minute avant son premier tour à Wimbledon.

Au cours d’une inter­view réalisée par nos confrères serbes de SportKlub à Roland‐Garros, le joueur espa­gnol, ancien 10e joueur mondial, s’est notam­ment exprimé au sujet du fameux débat sur le meilleur joueur de tous les temps.

« Novak a mérité ce titre parce qu’il a remporté le plus de titres en Grands Chelems… La seule chose qui lui manque, c’est l’or olym­pique – il a déjà une médaille (le bronze à Pékin 2008) – et je suis sûr qu’il va tout faire cette année. Tous les trois sont incroyables, il y a toujours cette discus­sion, tous les trois le sont, mais Novak est le meilleur en termes de titres. Tout le reste est une ques­tion de goût – vous savez ce qu’on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. »