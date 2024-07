Récemment invitée sur la chaîne améri­caine NBC Sports, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et 64e en simple, Rennae Stubbs, a fait part de son éton­ne­ment concer­nant la récu­pé­ra­tion incroya­ble­ment rapide de Novak Djokovic moins d’un mois après une opéra­tion du ménisque.

« Je n’ar­rive pas à croire que Djokovic joue à Wimbledon. J’ai subi deux opéra­tions du ménisque et je peux vous dire que j’ai dû attendre au moins six semaines avant de revenir, et je pense toujours que c’était trop tôt pour moi. Je ne peux pas m’ima­giner me faire opérer du genou et jouer le premier tournoi sur un gazon glis­sant, parce que le premier jour, vous faites un faux pas et bang, votre genou s’ef­fondre. Nous avons vu cela maintes et maintes fois. Nous l’avons vu avec Vondrousova la semaine dernière, c’est une surface dange­reuse à jouer au début parce qu’elle est très glis­sante. Je ne peux donc pas croire qu’il soit dans le tableau. »