Durement criti­quée par Carlos Alcaraz, la règle testée par l’ATP au Queen’s a égale­ment fait réagir Toni Nadal dans une chro­nique écrite pour El País.

« Le travail des arbitres est prati­que­ment réduit à celui de simples comp­teurs de points. On peut en déduire l’in­ten­tion des diri­geants du tennis d’es­sayer de s’adapter à l’air du temps. Mais il est probable que beau­coup d’entre nous fini­ront par avoir un senti­ment d’har­cè­le­ment tech­no­lo­gique inces­sant. Et il n’est pas logique que les joueurs disposent du même temps après un ace qu’a­près un long et intense rallye. Les diri­geants ont la mission et la respon­sa­bi­lité d’orienter la direc­tion que doit prendre leur sport afin de ne pas perdre son essence, de s’adapter aux temps nouveaux et de main­tenir, voire d’ac­croître, son carac­tère spec­ta­cu­laire. Et la popu­la­rité de notre sport dépend souvent de la justesse de leurs décisions »