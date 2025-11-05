Dernièrement, Patrick Mouratoglou qui se fait plus discret que d’habitude a évoqué le cas Novak Djokovic et il est plutôt admiratif du parcours de vie du Serbe.
« Savez‐vous ce que j’aime chez Novak ? Il a ses convictions et il les défend, même si tout le monde est contre lui. C’est incroyable. Nous vivons dans un monde où tout le monde suit les tendances et a peur de faire quelque chose de mal. Novak est prudent, mais quand il croit en quelque chose, rien ne peut l’arrêter. Je pense que c’est vraiment, vraiment spécial. J’apprécie énormément cela, encore plus aujourd’hui avec les réseaux sociaux et tout le reste »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 12:24