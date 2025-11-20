Alors que Novak Djokovic a récem­ment déclaré qu’il n’empêcherait pas son fils, Stefan, de choisir une carrière de joueur de tennis profes­sionnel, Patrick Mouratoglou a tenu à réagir aux propos de Serbe dans un texte publié sur son compte Linkedin.

« Lorsque Novak Djokovic dit qu’il veut être le père de son fils, et non son entraî­neur, il touche au cœur du plus grand défi pour tout parent dans le domaine du sport : savoir où se trouve la limite. La plupart des parents la fran­chissent sans même s’en rendre compte. La semaine dernière, dans le podcast de Piers Morgan, Novak Djokovic a dit quelque chose d’in­croya­ble­ment sage à propos de son fils, qui a « de bons gènes pour le tennis » et qui est passionné par ce sport : « Je veux être son père. Je ne veux pas être son entraî­neur. Et je pense que tous les parents dans le sport devraient écouter cela. Tout ce que Novak a dit est parfai­te­ment logique. Si je devais donner un conseil à son fils, je ne lui dirais jamais d’es­sayer de devenir joueur de tennis profes­sionnel. Non pas parce qu’il n’a pas de talent, mais parce que la montagne qu’il doit gravir est irréelle. »