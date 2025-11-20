Alors que Novak Djokovic a récemment déclaré qu’il n’empêcherait pas son fils, Stefan, de choisir une carrière de joueur de tennis professionnel, Patrick Mouratoglou a tenu à réagir aux propos de Serbe dans un texte publié sur son compte Linkedin.
« Lorsque Novak Djokovic dit qu’il veut être le père de son fils, et non son entraîneur, il touche au cœur du plus grand défi pour tout parent dans le domaine du sport : savoir où se trouve la limite. La plupart des parents la franchissent sans même s’en rendre compte. La semaine dernière, dans le podcast de Piers Morgan, Novak Djokovic a dit quelque chose d’incroyablement sage à propos de son fils, qui a « de bons gènes pour le tennis » et qui est passionné par ce sport : « Je veux être son père. Je ne veux pas être son entraîneur. Et je pense que tous les parents dans le sport devraient écouter cela. Tout ce que Novak a dit est parfaitement logique. Si je devais donner un conseil à son fils, je ne lui dirais jamais d’essayer de devenir joueur de tennis professionnel. Non pas parce qu’il n’a pas de talent, mais parce que la montagne qu’il doit gravir est irréelle. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 14:14