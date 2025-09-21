Alors que Novak Djokovic semble de plus en plus incapable de battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, notamment en Grand Chelem, Patrick Mouratoglou a été interrogé à ce sujet lors de son passage sur le podcast « Business of Sport ». Et pour l’entraîneur français, tout est une question de motivation.
« C’est sans aucun doute le meilleur de tous les temps. Mais même la façon dont il s’exprime me donne l’impression qu’il n’y croit pas. Quand on écoute la conférence de presse après sa défaite contre Alcaraz à l’US Open, il dit en substance : « Je ne sais pas comment je peux y arriver ». S’il n’y croit pas, ça n’arrivera pas. Je m’assurerais que Novak croit qu’il peut les battre, parce que j’y crois. C’est une question de motivation. Tout au long de sa carrière, quand il s’agissait d’une question de vie ou de mort, il a toujours triomphé. »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 15:27