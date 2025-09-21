Alors que Novak Djokovic semble de plus en plus inca­pable de battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, notam­ment en Grand Chelem, Patrick Mouratoglou a été inter­rogé à ce sujet lors de son passage sur le podcast « Business of Sport ». Et pour l’en­traî­neur fran­çais, tout est une ques­tion de motivation.

« C’est sans aucun doute le meilleur de tous les temps. Mais même la façon dont il s’ex­prime me donne l’im­pres­sion qu’il n’y croit pas. Quand on écoute la confé­rence de presse après sa défaite contre Alcaraz à l’US Open, il dit en substance : « Je ne sais pas comment je peux y arriver ». S’il n’y croit pas, ça n’ar­ri­vera pas. Je m’as­su­re­rais que Novak croit qu’il peut les battre, parce que j’y crois. C’est une ques­tion de moti­va­tion. Tout au long de sa carrière, quand il s’agis­sait d’une ques­tion de vie ou de mort, il a toujours triomphé. »