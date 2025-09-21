Immense favo­rite du WTA 500 de Séoul, Iga Swiatek a parfai­te­ment assuré son rang lors de cette semaine en Corée du Sud.

Tombeuse d’Alexandrova en finale ce dimanche (1−6, 7–6, 7–5), la Polonaise a décroché le 25e titre de sa carrière et le troi­sième en 2025 après Wimbledon et Cincinnati.

Fidèle à elle‐même avec sa casquette toujours bien vissée sur sa tête, la 2e joueuse mondiale a fait un peu d’hu­mour lors de la remise des prix avant de rendre hommage à son adver­saire et son staff.

« J’espère que je joue mieux au tennis que je ne parle coréen (rires). Je tiens à féli­citer Ekaterina pour sa semaine et sa finale incroyables. Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai gagné. Tu jouais juste super bien. J’essayais juste de rester en vie. Félicitations à ton équipe aussi. Beau travail. J’espère qu’on jouera d’autres finales. Je veux aussi remer­cier mon équipe. Désolée d’être parfois… diffi­cile. Merci pour votre patience. Ce n’était pas une semaine facile. Merci de rester avec moi. »