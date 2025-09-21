Immense favorite du WTA 500 de Séoul, Iga Swiatek a parfaitement assuré son rang lors de cette semaine en Corée du Sud.
Tombeuse d’Alexandrova en finale ce dimanche (1−6, 7–6, 7–5), la Polonaise a décroché le 25e titre de sa carrière et le troisième en 2025 après Wimbledon et Cincinnati.
Fidèle à elle‐même avec sa casquette toujours bien vissée sur sa tête, la 2e joueuse mondiale a fait un peu d’humour lors de la remise des prix avant de rendre hommage à son adversaire et son staff.
« J’espère que je joue mieux au tennis que je ne parle coréen (rires). Je tiens à féliciter Ekaterina pour sa semaine et sa finale incroyables. Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai gagné. Tu jouais juste super bien. J’essayais juste de rester en vie. Félicitations à ton équipe aussi. Beau travail. J’espère qu’on jouera d’autres finales. Je veux aussi remercier mon équipe. Désolée d’être parfois… difficile. Merci pour votre patience. Ce n’était pas une semaine facile. Merci de rester avec moi. »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 14:54