Dans un entretien donné au site de l’ATP, Paul Annacone est revenu sur le rôle d’un coach qui doit aussi savoir s’adapter à son joueur. Il révèle d’ailleurs comment il travaillait avec Roger Federer et Tim Henman qui aimaient débattre sur la façon d’aborder leurs séances d’entrainement : « Tout le monde est très différent. Roger à Pete et Tim Henman aimaient beaucoup discuter et parler de plans, de stratégies, de tactique. Roger était d’ailleurs semblable à Tim Henman à cet égard. Si vous aviez un avis différent de celui de Roger, il fallait mieux pouvoir le lui prouver lui expliquer pourquoi et le convaincre sur la tactique à adopter. Sinon, votre idée ne passait pas. Pete Sampras voulait être très concis, avec une direction très simple et claire. Il n’aiment pas vraiment la complexité. Au final, vous devez donc comprendre ce dont chaque joueur a besoin et c’est l’un des arts de l’entraînement et l’une des raisons pour lesquelles je l’aime tellement.«