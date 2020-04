View this post on Instagram

@_knltb start iets nieuws ! De #tennisathomechallenge ! ! ! Oftewel, een tennisbal slaan met iets anders dan een racket. Hoe gekker, hoe beter ! Doe jij ook mee ? ? ? Kies een voorwerp, maak een filmpje en deel die met ons en nomineer zelf de volgende kandidaat. Veel plezier ! The #tennisathome challenge has started. Nominate someone to play some tennis with different attributes. Make it crazy and fun ! Tag @_knltb and challenge yourself and others. Enjoy !