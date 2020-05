Dans un live sur We Are Tennis, Pierre-Hugues Herbert, l’Alsacien s’est exprimé librement sur sa carrière et aussi sur son actualité. S’il a eu quelques jolis mots sur le fait de devenir papa prochainement : « On a un peu le ciel qui nous tombe sur la tête car on se dit que dans neuf mois on sera responsable d’une petit bout de chou », il a aussi parlé de ses ambitions sportives et notamment de sa carrière en simple : « Depuis deux ou trois ans, j’ai vraiment senti que j’ai fait des progrés en simple, et je ne suis pas loin de faire un gros coup. Et je l’attends impatiemment. C’est peut-être parce que je sens que je suis tout proche que cela prend du temps »

Pierre-Hugues Herbert était en Live Instagram avec nous hier. Il nous a parlé de son début de saison, l'heureux événement à venir, son meilleur et pire souvenir avec @nmahut, sous oublier la petite intervention de @benoitpaire dans le Quiz final ! @p2hugz pic.twitter.com/taLb1VKsSl — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 2, 2020