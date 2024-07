Balayé en finale de l’ATP 250 de Bastad par Nuno Borges, Rafael Nadal s’est très vite tournée vers son les Jeux Olympiques de Paris (27 juillet au 4 août), un événe­ment forcé­ment spécial pour lui d’au­tant plus que les épreuves de tennis se dérou­le­ront sur le site de Roland‐Garros.

« Je suis très enthou­siaste à l’idée de faire partie de l’équipe olym­pique et de repré­senter l’Espagne. C’est l’évé­ne­ment le plus impor­tant dans le sport et j’es­père pouvoir trouver l’énergie néces­saire et bien m’en­traîner. Je sais que si j’ar­rive à produire du bon tennis en simple, ce sera aussi en double, mais je dois analyser ce qui s’est passé cette semaine et travailler dur. Je suis convaincu que Carlos Alcaraz va être à un très bon niveau parce qu’il arrive avec de la confiance. Nous allons nous entraîner ensemble cette semaine », a déclaré la légende espa­gnole dans des propos rapportés par Punto de Break.