Présent ces derniers jours à Miami où il a parti­cipé à plusieurs opéra­tions marke­ting, Rafael Nadal a en profité pour répondre à quelques ques­tions du média, Complex News.

Invité à donner son Mont Rushmore des joueurs de tennis, ce qui revient plus ou moins à citer les quatre meilleurs joueurs de tous les temps, l’homme aux 14 Roland‐Garros a d’abord nommé Rod Laver avant de s’in­clure aux côtés des deux autres membres du fameux Big 3.

Rafa Nadal’s tennis Mount Rushmore 🎾



🇦🇺 Rod Laver

🇷🇸 Novak Djokovic

🇨🇭 Roger Federer

🇪🇸 Rafa Nadal



Did he get it right ?

pic.twitter.com/NJAlh4Ar7z — Swish 🍒 Tennis (@Zwxsh) November 10, 2025

« Peut‐être Rod Laver. Djokovic, Federer et proba­ble­ment moi, pour être honnête (rires) », a répondu Nadal. Un mont qui en impose.