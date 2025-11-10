AccueilATPRafael Nadal dévoile son Mont Rushmore des joueurs de tennis
Thomas S
Par Thomas S

Présent ces derniers jours à Miami où il a parti­cipé à plusieurs opéra­tions marke­ting, Rafael Nadal a en profité pour répondre à quelques ques­tions du média, Complex News.

Invité à donner son Mont Rushmore des joueurs de tennis, ce qui revient plus ou moins à citer les quatre meilleurs joueurs de tous les temps, l’homme aux 14 Roland‐Garros a d’abord nommé Rod Laver avant de s’in­clure aux côtés des deux autres membres du fameux Big 3. 

« Peut‐être Rod Laver. Djokovic, Federer et proba­ble­ment moi, pour être honnête (rires) », a répondu Nadal. Un mont qui en impose. 

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 16:46

