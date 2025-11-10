Présent ces derniers jours à Miami où il a participé à plusieurs opérations marketing, Rafael Nadal a en profité pour répondre à quelques questions du média, Complex News.
Invité à donner son Mont Rushmore des joueurs de tennis, ce qui revient plus ou moins à citer les quatre meilleurs joueurs de tous les temps, l’homme aux 14 Roland‐Garros a d’abord nommé Rod Laver avant de s’inclure aux côtés des deux autres membres du fameux Big 3.
Rafa Nadal’s tennis Mount Rushmore 🎾— Swish 🍒 Tennis (@Zwxsh) November 10, 2025
🇦🇺 Rod Laver
🇷🇸 Novak Djokovic
🇨🇭 Roger Federer
🇪🇸 Rafa Nadal
Did he get it right ?
pic.twitter.com/NJAlh4Ar7z
« Peut‐être Rod Laver. Djokovic, Federer et probablement moi, pour être honnête (rires) », a répondu Nadal. Un mont qui en impose.
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 16:46