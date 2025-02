Alexander Zverev a encore loupé sa chance de remporter un Grand Chelem à Melbourne, mais diffi­cile d’en vouloir à l’Allemand, qui joue bien toute l’année et fait tout pour y arriver. C’est en tout cas ce que pense l’an­cien N°1 Andy Roddick, comme il l’a clarifié dans son podcast Served with Andy Roddick. Selon lui, la posi­tion dans laquelle se trouve Zverev est assez étrange, entre satis­fac­tion et déception.

« Imaginez que vous savez que vous êtes bon dans quelque chose, mais tout d’un coup, vous voyez des nouveaux joueurs arriver et vous vous dites : ‘Oh mon Dieu, je n’ai jamais vu cette personne faire ça aussi bien’. Et c’est tout simple­ment incroyable. Et puis imaginez que vous gagnez tous vos matchs pendant deux semaines, puis que vous perdez contre une seule personne, et que les gens disent : ‘Eh bien, putain, c’est un échec’. C’est une situa­tion étrange. Et c’est un peu la situa­tion de Zverev main­te­nant. Et je déteste sa posi­tion parce qu’il est profes­sionnel, il est toujours en forme et il fait tout ce que vous voudriez ou atten­driez d’un joueur de haut niveau. »