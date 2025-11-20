Plutôt discret dans la presse ces derniers temps, Roger Federer a accordé une longue et belle interview au quotidien suisse, Tages‐Anzeiger, à l’occasion de son entrée au Hall of Fame du tennis qui aura lieu en 2026.
Et après avoir évoqué son retour sur les courts, sa défaite en finale de Wimbledon 2019 face à Novak Djokovic et son envie de s’asseoir avec ses anciens rivaux que sont le Serbe et Rafael Nadal, le Suisse a dévoilé le match qu’il aimerait rejouer.
« La finale de l’US Open 2009 contre Juan Martín del Potro. J’aurais dû gagner ce match. À l’époque, j’avais mal au dos pendant l’échauffement et j’ai ensuite raté tellement d’occasions. C’est l’un des matchs que je n’aurais pas dû perdre. Il a également mis fin à ma série de victoires à l’US Open. »
Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 19:45