Roger Federer, sur le match qu’il aime­rait rejouer : « J’aurais dû gagner cette finale. C’est l’un des matchs que je n’au­rais pas dû perdre »

Plutôt discret dans la presse ces derniers temps, Roger Federer a accordé une longue et belle inter­view au quoti­dien suisse, Tages‐Anzeiger, à l’oc­ca­sion de son entrée au Hall of Fame du tennis qui aura lieu en 2026.

Et après avoir évoqué son retour sur les courts, sa défaite en finale de Wimbledon 2019 face à Novak Djokovic et son envie de s’as­seoir avec ses anciens rivaux que sont le Serbe et Rafael Nadal, le Suisse a dévoilé le match qu’il aime­rait rejouer.

« La finale de l’US Open 2009 contre Juan Martín del Potro. J’aurais dû gagner ce match. À l’époque, j’avais mal au dos pendant l’échauf­fe­ment et j’ai ensuite raté telle­ment d’oc­ca­sions. C’est l’un des matchs que je n’au­rais pas dû perdre. Il a égale­ment mis fin à ma série de victoires à l’US Open. »

Publié le jeudi 20 novembre 2025 à 19:45

