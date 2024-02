Alors qu’il avait récem­ment constitué une « dream team » en enga­geant à quelques mois d’in­ter­valle Boris Becker puis l’an­cien coach de Roger Federer, Severin Luthi, Holger Rune a déjà perdu ses deux entraî­neurs.

L’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, de passage sur Tennis Channel, a exprimé son inter­ro­ga­tion concer­nant cette situa­tion pour le moins surprenante.

« Il perd ses entraî­neurs plus vite que je ne perds mes folli­cules pileux (rire). Je ne comprends pas vrai­ment ce qui se passe. Il a toujours Kenneth Carlson dans son camp, donc il a toujours un entraî­neur pour le moment. Mais l’une des choses les plus étranges dans toute cette histoire est que Severin et Boris ont tous deux déclaré ne pas avoir assez de temps pour s’en­gager dans le projet. Mais si vous avez déjà été dans cette situa­tion où vous allez coacher un joueur, l’une des premières premiers sujets évoqués est de savoir combien de temps vous avez à donner, donc je ne sais pas si tout le monde essaie de couvrir une autre raison sous‐jacente, ce qui est ce que l’on ressent. Severin adorait Boris, c’était l’un de ses joueurs préférés. C’était donc la solu­tion idéale pour que tout le monde s’en­tende bien, car c’est aussi ce que l’on cherche à éviter, à savoir un conflit de person­na­lités. Honnêtement, il n’y a pas deux meilleures personnes, vrai­ment, en termes de QI tennis. »