Interrogé par Clay Tennis, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a désigné celui qui est selon lui le plus grand joueur de l’his­toire du tennis à ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem. Et il a cité le Chilien Marcelo Ríos plutôt qu’Alexander Zverev, dont la carrière est d’ailleurs loin d’être terminée.

« Marcelo Ríos est le meilleur joueur de l’his­toire de ce sport à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem. Il a été numéro un mondial. Meilleur que Zverev ? Oh oui, sans aucun doute. Malheureusement pour Marcelo, il n’a pas pu mener une carrière suffi­sam­ment longue pour atteindre son objectif de remporter un tournoi majeur. C’est la seule ombre au tableau de son palmarès. Le talent de Marcelo était hors du commun. Incroyable. Aucun joueur n’a ses mains et il avait tout pour réussir. C’était un grand champion »