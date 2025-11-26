Interrogé par Clay Tennis, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a désigné celui qui est selon lui le plus grand joueur de l’histoire du tennis à ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem. Et il a cité le Chilien Marcelo Ríos plutôt qu’Alexander Zverev, dont la carrière est d’ailleurs loin d’être terminée.
« Marcelo Ríos est le meilleur joueur de l’histoire de ce sport à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem. Il a été numéro un mondial. Meilleur que Zverev ? Oh oui, sans aucun doute. Malheureusement pour Marcelo, il n’a pas pu mener une carrière suffisamment longue pour atteindre son objectif de remporter un tournoi majeur. C’est la seule ombre au tableau de son palmarès. Le talent de Marcelo était hors du commun. Incroyable. Aucun joueur n’a ses mains et il avait tout pour réussir. C’était un grand champion »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 12:50