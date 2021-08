Ancien 4e joueur mondial, actuel consul­tant et compa­triote d’Andy Murray, Greg Rusedski s’est exprimé sur le cas de l’Écossais. Apparu en bonne forme à Cincinnati où il a battu Richard Gasquet avant de buter sur Hubert Hurkacz, Andy n’a malheu­reu­se­ment pas eu de chance au tirage de l’US Open en héri­tant de Stefanos Tsitsipas.

Mais ce qui inquiète le plus Rusedski, c’est bien l’état de santé de l’an­cien numéro 1 mondial qui pour­rait prendre une déci­sion défi­ni­tive à la fin de la saison sur la suite de sa carrière : « C’est génial de le voir gagner à nouveau quelques matchs, mais le problème est que nous le compa­rons. C’est phéno­ménal ce qu’il a fait pour gagner un tournoi après une opéra­tion de la hanche en 2018 et ce que nous avons vu de lui à Cincinnati la semaine dernière était encou­ra­geant, mais conti­nuer et gagner ces grands événe­ments au niveau Masters 1000 ou en Grand Chelem est irréa­liste », a lancé Greg pour Tennis365 avant de poursuivre.

« Je m’in­quiète pour la santé d’Andy. J’ai eu des bles­sures dans ma carrière et c’est diffi­cile de revenir sans cesse. Il a quatre enfants, une belle femme, une vie formi­dable et n’a plus rien à prouver à notre sport. Andy aura la réponse qu’il souhaite d’ici la fin de l’année. S’il peut être en bonne santé d’ici le Masters de Paris, il aura la réponse à sa question. »