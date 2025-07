S’exprimant dans un podcast russe, Safina a émis des doutes concer­nant la future colla­bo­ra­tion entre Toni Nadal et Alexandre Zverev.

« Ce sera vrai­ment inté­res­sant à regarder. Tony est très direct. Je ne sais pas dans quelle mesure Sasha est prêt à changer et à inté­grer quel­qu’un d’autre dans son équipe. On verra bien. Il me semble que beau­coup dépendra de Sasha dans cette union. De son envie de changer, de l’écouter et d’es­sayer de nouvelles choses. Bien sûr, je lui souhaite bonne chance »