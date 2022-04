Éliminé au stade des quarts de finale par Alexander Zverev à Monte‐Carlo après avoir notam­ment battu Andrey Rublev, Jannik Sinner a accordé une inter­view au quoti­dien italien La Stampa dans laquelle il évoque plusieurs sujets dont sa gestion des points impor­tants et ses axes de progression.

« Pour moi, c’est là (sur les points déci­sifs, ndlr) que le vrai carac­tère d’un joueur ressort. Cela me vient natu­rel­le­ment de frapper fort et sans peur quand le point compte vrai­ment. J’avais l’ha­bi­tude de ressentir un peu cela quand je me jetais en bas du haut d’une montagne sur mes skis », a déclaré l’Italien qui était promis à une carrière de cham­pion de ski avant de décou­vrir le tennis à l’âge de 13 ans.

Concernant ses points à améliorer, le 12e mondial estime qu’il doit un peu plus varier : « Je dois encore améliorer mon service, je le sais. Je sers déjà un peu plus fort main­te­nant. Contre Carreño à Miami, j’ai frappé 15 aces. En dehors de mon service, il y a d’autres aspects sur lesquels progresser comme mon toucher de balle, mon slice de revers et mes amor­ties. Je dois travailler dessus. »