Avec la récente annonce de retraite de Rafael Nadal, et Novak Djokovic forfait à Bercy, il semble que le Big Three soit de plus en plus un loin­tain souvenir.

Heureusement pour le tennis, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sont bien prêts à prendre la relève, et même peut‐être à faire mieux que leurs prédé­ces­seurs, comme l’a expliqué récem­ment Taylor Fritz.

« Une chose que ces deux gars font, c’est… leur défense ! Elle est incroyable. Je peux être dans un échange de revers croisé avec l’un ou l’autre d’entre eux et si je frappe un coup droit, il doit être très bon, sinon la balle suivante se fait percer par un énorme contre. Quand Sinner et Alcaraz se battent d’un coin à l’autre, ils ont les mêmes échanges mais je jure qu’ils frappent la balle 10 miles à l’heure plus vite. C’est tout simple­ment fou. »