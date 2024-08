L’ancien joueur brit­ta­nique s’est exprimé récem­ment au sujet de Carlos Alcaraz et notam­ment sur son avenir sur le circuit mondial. Pour lui, il est diff­ciile de faire un pronos­tique mais il ne faut pas non plus écarter l’impossible.

« Il sera passion­nant de voir combien de tour­nois majeurs il gagnera au cours de la prochaine décennie, et on pour­rait dire la même chose de Jannik Sinner. D’autres joueurs commen­ce­ront à gagner des tour­nois majeurs et il ne fait aucun doute que ce que nous avons vu de Djokovic, Nadal et Federer a relevé le niveau des attentes. Lorsque je jouais et que Pete Sampras a remporté son 14e Majeur, j’au­rais dit qu’il n’y avait aucune chance que quel­qu’un dépasse ce total dans un avenir prévi­sible. Aujourd’hui, trois joueurs ont confor­ta­ble­ment dépassé son total, alors on ne sait jamais ce qui nous attend »