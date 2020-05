Tom Gullikson est un figure du tennis mondial. Il a notamment été capitaine de l’équipe de Coupe Davis des Etats-Unis où il avait la lourde tâche de coacher à la fois Pete Sampras et Andre Agassi. Or, ces deux grands champions ne s’aimaient pas beaucoup comme il l’a récemment expliqué lors d’un podcast pour Tennis Channel : « Pete et Andre étaient aussi différents qu’une mangouste et un cobra. Il y avait du respect entre eux pour la carrière de joueur de tennis, mais cela s’arrêtait là. Ils ne se disaient jamais un mot. Je me souviens d’un entraînement à Palerme. On avait fait un long voyage. Pete et Andre venaient de s’affronter à Miami dans un match d’une rare intensité (en 1995, Agassi domine Sampras en trois manches, 3-6, 6-2, 7-6). Là, on se retrouvait quelques jours plus tard en Sicile sur la terre battue pour affronter l’Italie de Gaudenzi. Le stade était vide, j’étais sur la banc, Pete et Andre tapaient comme des fous sans le moindre temps mort, sans un mot, sans une seule grimace. Ce moment est resté gravé dans ma mémoire à tout jamais, c’était juste incroyable de voir ces deux champions qui ne s’aimaient pas frapper dans la balle avec une telle violence. »