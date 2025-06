Alors que Carlos Alcaraz mène désor­mais 8–4 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner, qu’il a battu pour la cinquième fois de suite en finale de Roland‐Garros, Toni Nadal a tenu à rela­ti­viser cet écart entre les deux joueurs.

« Parfois, c’est juste que ton jeu et celui de ton rival ne s’ac­cordent pas bien. Carlos domine les précé­dentes rencontres avec Sinner, mais la vérité est que si l’Italien avait eu un peu plus de chance, il aurait deux victoires de plus et Carlos deux défaites de plus. Une balle à l’in­té­rieur ou à l’ex­té­rieur suffit pour que le chaos se déchaîne : tout le monde devient expert, la presse cherche des expli­ca­tions excep­tion­nelles. Au lieu de cela, il faut se rési­gner : le sport est une chose simple », a déclaré l’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafael Nadal dans des propos relayés par Ubitennis.