Dans des propos rapportés par Tennis Uptodate, Toni Nadal a répondu à une ques­tion que beau­coup de monde lui a posé à propos son travail avec son neveu, Rafa.

« Je l’ai dit à maintes reprises, j’ai pris beau­coup plus de plaisir à entraîner mon neveu quand il était petit que lors­qu’il était plus âgé. Toute ma vie, j’ai beau­coup plus apprécié l’en­traî­ne­ment, car je pense que c’est une étape plus déci­sive. Beaucoup m’ont demandé quel était le meilleur moment que j’ai vécu avec Rafael. J’ai eu la chance de vivre des moments incroyables, mais aucun n’était aussi beau que ses débuts au club de tennis de Manacor, où nous essayions d’amé­liorer son coup droit, son revers ou son service. »