A l’instar de son neveu, Toni Nadal accorde de nombreuses interviews pendant cette période de confinement. L’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal s’est confié à Super Deportivo Radio et il est d’abord interrogé sur David Nalbandian et les difficultés qu’il causait à Rafa : « David Nalbandian était le joueur argentin qui a le plus gêné mon neveu. David avait une très grande capacité technique et créative. Il n’y a guère eu de matchs facile face à lui. Quand il était au meilleur de sa forme, il était très difficile de le battre. »

Tonton Toni aborde ensuite le cas Juan Martin Del Potro qui aurait pu être au sommet du tennis mondial selon lui : « Rafa a lutté avec trois joueurs argentins incroyables au début de sa carrière : Coria, Gaudio et Nalbandian. C’était des adversaires très difficiles à battre. Puis est arrivé Juan Martin Del Potro. S’il n’avait pas subi autant de blessures, il serait probablement en train de se battre pour les titres les plus importants et la première place mondiale. Si Del Potro avait avait maintenu son tennis qui lui avait permis de remporter l’US Open, il aurait sans doute été parmi les meilleurs pendant longtemps, mais la chance n’a pas été de son côté. »