Récemment invité du podcast d’Andy Roddick pour évoquer sa longue et fruc­tueuse colla­bo­ra­tion avec Roger Federer, Tony Godsick, agent du Suisse depuis de nombreuses années, a estimé que ce dernier n’ap­par­te­nait tout simple­ment pas à la géné­ra­tion de Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Ce qui est logique et factuel lors­qu’on regarde les dates de nais­sance de chacun des joueurs cités.

« Vous savez, je dis toujours que sa géné­ra­tion n’était pas vrai­ment celle de Nadal et Djokovic. C’était toi (Roddick), Safin, Nalbandian, Lleyton Hewitt et ces gars‐là. Donc, ils étaient complè­te­ment différents. »