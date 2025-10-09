AccueilATPTony Godsick, agent de Federer : "La génération de Roger n'était pas...
Tony Godsick, agent de Federer : « La géné­ra­tion de Roger n’était pas vrai­ment celle de Rafael Nadal et Novak Djokovic. C’était celle de Roddick, Safin, Nalbandian, Hewitt »

Thomas S

Récemment invité du podcast d’Andy Roddick pour évoquer sa longue et fruc­tueuse colla­bo­ra­tion avec Roger Federer, Tony Godsick, agent du Suisse depuis de nombreuses années, a estimé que ce dernier n’ap­par­te­nait tout simple­ment pas à la géné­ra­tion de Rafael Nadal et Novak Djokovic. 

Ce qui est logique et factuel lors­qu’on regarde les dates de nais­sance de chacun des joueurs cités. 

« Vous savez, je dis toujours que sa géné­ra­tion n’était pas vrai­ment celle de Nadal et Djokovic. C’était toi (Roddick), Safin, Nalbandian, Lleyton Hewitt et ces gars‐là. Donc, ils étaient complè­te­ment différents. »

Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 16:16

