Récemment invité du podcast d’Andy Roddick pour évoquer sa longue et fructueuse collaboration avec Roger Federer, Tony Godsick, agent du Suisse depuis de nombreuses années, a estimé que ce dernier n’appartenait tout simplement pas à la génération de Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Ce qui est logique et factuel lorsqu’on regarde les dates de naissance de chacun des joueurs cités.
« Vous savez, je dis toujours que sa génération n’était pas vraiment celle de Nadal et Djokovic. C’était toi (Roddick), Safin, Nalbandian, Lleyton Hewitt et ces gars‐là. Donc, ils étaient complètement différents. »
Publié le jeudi 9 octobre 2025 à 16:16