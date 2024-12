L’ancien joueur austra­lien a fait un voeu pour 2025. Il rêve en effet d’une finale dans un tournoi du Grand Chelem entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« Très fran­che­ment, j’at­tends avec impa­tience une finale en Grand Chelem entre Jannik et Carlos. Je ne pensais vrai­ment pas qu’a­près la géné­ra­tion de Roger et Rafa nous pouvions assister aussi vite à des duels d’un niveau aussi élevé que ceux que proposent l’Italien et l’Espagnol. C’est pour cela que je pense que le tennis sorti­rait grandi d’un duel pour un titre suprême. Au delà du symbole, on assis­te­rait encore à un match de très haut niveau tennistique »