La récente confes­sion de Marco Trungelliti chez nos confrères de La Nacion a fait beau­coup de bruit. Il est rare en effet qu’un joueur du circuit s’at­taque aussi clai­re­ment aux icônes du tennis comme Roger Federer ou Rafael Nadal.

Il est quand même utile de signaler que l’Argentin insiste aussi sur un point : l’en­ga­ge­ment de Novak Djokovic avec son compère Vasek Pospisil avec la créa­tion de la PPTA.

« J’ai rencontré Djokovic à l’US Open et je l’ai remercié pour ce qu’il fait pour les joueurs. J’ai égale­ment parlé à Pospisil : j’ai assisté à quelques réunions, je lui ai demandé pour­quoi il avait hypo­théqué sa carrière sur quelque chose qui est pour le bien de tous et il m’a dit qu’il avait été blessé pendant de nombreux mois, qu’il avait commencé à réflé­chir et que ce combat lui plai­sait. C’est beau­coup plus respec­table pour un joueur qui était dans le top 30 mondial de réflé­chir que Federer qui a quitté le tennis et n’est revenu qu’avec la Laver Cup. »