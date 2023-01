Sorti vain­queur de ses deux premiers matchs sur la United Cup (face à Grigor Dimitrov et David Goffin), Stefanos Tsitsipas est revenu en confé­rence de presse sur ses sensa­tions lors des débuts de saison. Et d’après lui, il ne joue jamais autant relâché qu’au cours de cette période de l’année.

« J’aimerais pouvoir toujours avoir la confiance et le calme que j’éprouve dans ces matchs. Il arrive un moment où vous sentez que tout coule, que vous n’avez pas à faire d’ef­fort parti­cu­lier pour que votre tennis fonc­tionne. Il y a des moments où j’ai l’im­pres­sion de flotter sur le terrain, mes pensées sont tota­le­ment en phase avec mes coups et cela vous rend très concentré et vous permet d’aller cher­cher la victoire, sans avoir de pensées néga­tives. J’aspire à main­tenir cet état de zen pendant de nombreux matchs cette année. Aujourd’hui, j’étais à 80 % dans ce sens, j’es­père pouvoir trouver les 20 % restants dans les grands duels à venir. »