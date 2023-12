Invité du podcast Génération Do It Yourself, Jo‐Wilfried Tsonga s’est exprimé sans langue de bois ! Après avoir parlé de Rafael Nadal et sa passion pour le golf qui serait selon lui mal vu s’il était Français mais aussi la popu­la­rité de Novak Djokovic, le Français a fait une révé­la­tion sur la vie nocturne des joueurs.

« Est‐ce que c’est possible de faire des grosses soirées et s’éclater la tête quand tu es profes­sionnel ? Grave, je ne devrais peut‐être pas le dire, mais grave ! Je les ai tous vus, qu’on ne vienne pas me dire quoi que ce soit. Djokovic, Nadal…j’ai vu tout le monde. Il faut juste le faire dans les moments appro­priés, pas pendant un tournoi. Ce n’est pas l’idéal, il faut être honnête, mais pour tenir le circuit sur 40 semaines à faire le tour du monde pendant 15 ans, il faut bien s’amuser et profiter de temps en temps. »