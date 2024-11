Quelques heures après avoir publié un message à propos de son compor­te­ment jugé trop démons­tratif lors de sa demi‐finale face à un Karen Khachanov diminué sur le Masters 1000 de Paris‐Bercy, Ugo Humbert est une nouvelle revenu sur cette polé­mique lors d’un entre­tien accordé à nos confrères de L’Équipe. Et visi­ble­ment, il n’a pas été épargné.

« Je n’ai pas du tout compris ce qu’il s’était passé. Pendant le match, j’étais complè­te­ment trans­cendé et je n’ai pas vu que Karen était blessé, il ne s’est rien passé de flagrant. Pour moi, c’étaient des crampes, ça faisait quand même deux heures et demie qu’on jouait et j’étais aussi lessivé. J’ai eu des matches face à des joueurs émoussés où j’ai été un peu trop gentil. En aucun cas, je n’ai voulu lui manquer de respect. Je lui ai envoyé un message pour m’ex­cuser. Après, j’ai été étonné de voir la méchan­ceté des messages que j’ai reçus. »