Ancien 11e mondial et retraité depuis 2022, Sam Querrey a dure­ment critiqué le lieu du tournoi de Paris‐Bercy, qui démé­na­gera à partir de 2025 à la Défense Arena.

Et les argu­ments employés par l’Américain sont assez discutables.

« L’événement n’est même pas à Paris. C’est à 20 minutes de Paris, il fait 4 degrés, il n’y a rien à faire. 8 heures du matin, le soleil se couche à 16 heures. C’est le pire. J’adore Paris. Ici, c’est à 20 minutes de Paris, à Bercy. On ne va pas à la Tour Eiffel quand on a ce tournoi, ni dans les bons restau­rants. Il faut prendre le métro et y aller pendant 30 minutes. »